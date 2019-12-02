Не так давно актриса Анна Хилькевич весьма резко высказалась о русских мужчинах – якобы те много пьют, плохо работают и не желают помогать женщинам. Скандальный блогер Лена Миро поспешила прокомментировать ситуацию.

Не так давно актриса Анна Хилькевич весьма резко высказалась о русских мужчинах – якобы те много пьют, плохо работают и не желают помогать женщинам. Скандальный блогер Лена Миро поспешила прокомментировать ситуацию.Девушка едко поинтересовалась, а каким было бы мнение артистки, если бы ее муж был русским? Стоит отметить, что сейчас Анна замужем за армянином – бизнесменом Артуром Волковым. В своих высказываниях Хилькевич особенно отметила эту национальность."Глядя на такую простенькую, такую незатейливую Анну, я почему-то думаю, что она бы наших мужиков похвалила. Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы. А давайте взглянем на среднестатистического россиянина по-честному, без привязки к национальности", – предложила Лена.Миро отметила, что на самом деле ситуация с русскими мужчинами обстоит несколько лучше, чем Хилькевич считает. По ее словам, наши представители сильного пола не так много пьют, работают, а помогают женщинам, если те готовы и сами что-то дать взамен.30 Ноя 2019 в 4:01 PSTБлогер призвала девушек не бравировать своей половой принадлежностью и не пытаться оправдать собственное нежелание заниматься повседневными делами архаичными стереотипами. Кроме того, Миро заметила, что в современном обществе женщина уже давно не "хрустальная статуэтка", а вполне дееспособная личность, которая сама может сделать абсолютно все, что ей нужно.Чтобы мужчина искренне хотел вам помогать, вы сами должны хотеть и уметь ему помочь в нужную минуту. Заботится тот, кто чувствует о себе заботу, а не тот, кого долбают претензиями", – подытожила Лена в своем .