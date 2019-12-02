Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко заинтриговал как граждан Белоруссии, так и россиян своим обещанием выступить с историческим заявлением. О чем именно оно будет он, однако, предпочитает не распространяться.

Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко заинтриговал как граждан Белоруссии, так и россиян своим обещанием выступить с "историческим заявлением". О чем именно оно будет он, однако, предпочитает не распространяться.Выступление Александра Лукашенко, по его собственным словам, будет "уникальным и историческим". О том, что именно позволит расценивать речь таким образом, президент Белоруссии не сказал. "Но граждан страны настойчиво призывают собраться у телевизоров", – говорится в сообщении телеграм-канала "Белорусский гамбит".Эксперты указывают на то, что обращение к нации должно состояться 5 декабряна встрече с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. "Тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", – цитирует "" председателя проправительственной организации "Белая Русь" Геннадия Давыдько.При этом до конца 2019 года запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как указывают специалисты, сенсационное выступление может быть связано именно с подготовкой к переговорам, на которых, судя по всему, будет определен окончательный сценарий интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства.Отметим, как ранее писали "Дни.ру", белорусская оппозиция пригрозила устроить Майдан перед встречей Владимира Путина и Алексанедра Лукашенко. Недовольные прямо заявляют о том, что готовы устроить массовые беспорядки в том случае, если Минска и Москва пойдут на сближение.Материал дополняется.