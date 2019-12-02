Эксперт совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России уверен, что у
юмориста есть большие амбиции. По его мнению, Максим Галкин кокетничает,
заявляя обратное.
Эксперт совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России уверен, что у
юмориста есть большие амбиции. По его мнению, Максим Галкин кокетничает,
заявляя обратное.
Собеседник "Дни.ру" считает,
что несмотря на свои юмористические заявления на концерте в Кремле, шоумен все
равно втайне мечтает о том, чтобы пройти путь, подобный Владимиру Зеленскому на
Украине и стать в 2024 году президентом России. "Максим Галкин из разряда тех
людей, которые если говорят, что им не нужно ничего, то подразумевают, что им
нужно все", – заявил Манукян.
Он убежден, что если бы это
было не так, то артист бы никогда не стал мужем Аллы Пугачевой. "Максим один из
самых интеллектуально развитых артистов нашей страны. И, разумеется, не стоит
его сбрасывать со счетов на следующих президентских выборах", – высказался
эксперт.
Материал дополняется