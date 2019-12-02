Эксперт совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России уверен, что у юмориста есть большие амбиции. По его мнению, Максим Галкин кокетничает, заявляя обратное.

Эксперт совета поразвитию информационного общества и СМИ при Госдуме России уверен, что уюмориста есть большие амбиции. По его мнению, Максим Галкин кокетничает,заявляя обратное.Собеседник "Дни.ру" считает,что несмотря на свои юмористические заявления на концерте в Кремле, шоумен всеравно втайне мечтает о том, чтобы пройти путь, подобный Владимиру Зеленскому наУкраине и стать в 2024 году президентом России. "Максим Галкин из разряда техлюдей, которые если говорят, что им не нужно ничего, то подразумевают, что имнужно все", – заявил Манукян.Он убежден, что если бы этобыло не так, то артист бы никогда не стал мужем Аллы Пугачевой. "Максим один изсамых интеллектуально развитых артистов нашей страны. И, разумеется, не стоитего сбрасывать со счетов на следующих президентских выборах", – высказалсяэксперт.Материал дополняется