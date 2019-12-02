В Гусь-Хрустальном решена судьба здания старых казарм - бывшего городского военкомата.

Аварийный памятник архитектуры перейдёт на баланс города. В Гусь-Хрустальном решена судьба здания старых казарм - бывшего городского военкомата.Здание большой казармы на улице Васильева было возведено во времена Мальцова в 1899 году для рабочих текстильной фабрики. С 1975 по 1992 годы его занимал учебно-производственный комбинат, а часть помещений - местный военкомат. Как подчёркивает gus-info.ru, после этого здание не использовалось и простаивало без ремонта четверть века. Его площадями распоряжалось Минобороны. Памятник, выстроенный в стиле эклектики, в традиционных "мальцовских" цветах, со временем превратился в объект, опасный для жизни. Окон давно нет, перекрытия сгнили, внутренние помещения- в удручающем состоянии. И вот - итог длительной переписки с Министерством и областным военкоматом.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный: «Издан приказ заместителя Министра обороны о передаче нам этого здания и земельного участка в собственность Гусь-Хрустального, конечно, это только начало пути, думаю, процесс будет длительным».Чтобыпривести "Большую казарму" в порядок, необходимы средства. Их будут изыскивать. В администрации Густ-Хрустального отмечают: если процесс передачи и реконструкция военкомата завершатся успешно, в обновлённое здание в перспективе сможет въехать мэрия. На улице Васильева можно сделать широкую парковку, изменить маршруты автобусов. В этом же здании могут разместиться муниципальные и социальные службы. А действующее здание администрации станет вторым помещением знаменитого Музея хрусталя. Сейчас выставлены всего 20 процентов уникальных экспонатов.Мария Платанюк