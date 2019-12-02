Наша продукция опередила изделия более, чем 100 хлебопекарных предприятий из 23 стран

Наша продукция опередила изделия более, чем 100 хлебопекарных предприятий из 23 странС 25 по 27 ноября в Москве, в Международной промышленной академии при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации прошла IV Международная конференция «Качество зерна, муки и хлеба». Ключевой частью мероприятия стал ежегодный смотр качества муки и хлеба, в котором участвовала группа компаний «DeLavant».Лучшие в своём делеМукомольные и хлебопекарные предприятия, которые заявились для участия в смотре, представили широкий ассортимент своей продукции. Всего - более 1000 образцов! Группа компаний «DeLavant» впервые представила на конкурсе продукцию всех структурных подразделений - одного из ведущих предприятий страны по производству хлебобулочных изделий -АО «Владимирский хлебокомбинат», а также продукцию АО «Вязниковский хлебокомбинат» и ООО «Владимирский хлеб».На смотр Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты направили образцы самого лучшего и популярного у жителей области хлеба, «Владимирский хлеб» впервые отправил на отраслевой конкурс собственную муку.- Мы создали муку с повышенными физиологическими свойствами, обогащенную нативным белком и нативными жирами. Это те продукты, которые содержатся в зерне. Из этой муки мы будем производить практически 100% снэков и использовать её при производстве бараночной продукции, - рассказал исполнительный директор группы компаний «DeLavant» Олег Омельченко.Международное признание и золотые медали получили сразу несколько продуктов Владимирского хлебокомбината. Это - хлеба ржано-пшеничные: «Краски лета», «Сельский», «Греческий», «Старорусский»; хлебушек домашний с клюквой, мини-чиабатта классическая светлая; лаваш «Армянский»; багет «Пикколо» и каравай «Праздничный».- Хлеб с клюквой производится на заквасках, у него тонкий приятный вкус длительного брожения. В состав хлеба «Греческий» входит грецкий орех, у изделия с поэтичным названием «Краски лета» нестандартный, но приятный вкус благодаря добавлению базилика и пряностей, - рассказала главный технолог АО «Владимирский хлебокомбинат» Ирина Бурова.Новинки - на прилавкиПолучил золотую медаль и мини-багет традиционный. В его составе - только дрожжи, соль, мука и вода. Однако изысканный вкус и аромат, которые достигаются благодаря технологии производства, сумели впечатлить конкурсную комиссию.- Багет мы изготавливаем по прямой технологии, то есть тесто практически не бродит, - рассказала инженер-технолог рустикального цеха Владимирского хлебокомбината Мария Пичугова. - Мы его разделываем на автоматизированной линии, после идёт ручная нарезка, формовка, расточка и непосредственно выпечка. На это уходит в среднем 3-4 часа. В итоге получается вкусный, ароматный багет с красивыми разрывами. Традиционный багет пользуется у покупателей большой популярностью. В сутки хлебокомбинат выпускает около 100 килограммов этого вида хлеба.Если традиционный багет владимирцы уже распробовали, то ещё один вид хлеба, который также удостоили высокой награды и признания на смотре-конкурсе, в скором времени только появится на прилавках магазинов.- Наше предприятие не останавливается на достигнутом и работает над расширением ассортимента, поэтому скоро для наших уважаемых покупателей мы представим новый хлеб сельский с отрубями, который тоже завоевал золотую награду, - сказала главный технолог.Первые награды подразделенийНаграды получила и продукция других структурных подразделений группы компаний «DeLavant»: муку от «Владимирского хлеба» впервые удостоили золотой и серебряной медалями. За Вязниковским хлебокомбинатом - серебряная медаль. Это, уверено руководство группы компаний, шаги на пути больших побед одного из старейших предприятий страны.Главная награда всего смотра-конкурса тоже уехал в нашу область - Владимирский хлебокомбинат взял очередной Гран-При «За сохранение традиций российского мукомолья и хлебопечения и высокое качество муки, хлеба и хлебобулочных изделий».В состав конкурсной комиссии, которая определила лучших производителей, вошли ведущие специалисты отрасли и представители крупнейших хлебопекарных предприятий.- Комиссия, которая давала оценку качества образцов изделий, состояла из 45 человек, высококлассных специалистов по всей России. И за каждый выставленный образец выставлялся отдельный балл, - уточнила Ирина Бурова.Члены комиссии оценивали не только качество муки и хлеба по органолептическим показателям, то есть по вкусу, цвету, аромату выпечки, а также по товарному виду и показателям качества в соответствии с требованиями стандартов, действующих в мукомольной и хлебопекарной отрасли. Дополнительно комиссия брала пробы хлеба с прилавков магазинов, поэтому подтасовать результаты или привезти на конкурс продукцию более качественную, чем покупают люди, было невозможно.- Это ещё раз подтверждает, что мы, действительно, взяли правильный курс, а продукция, которую выпускает наша группа компаний, способна завоевывать высокие награды и отличается высоким качеством. Для нас в особенности важно, что номинации, в которых предприятия группы компаний выставлялись впервые, получили очень серьёзное признание отраслевого сообщества, - сказал Олег Омельченко.Победы в международных конкурсах, сказал исполнительный директор, открывают перспективу для повышения качества всей продуктовой линейки и помогают активно развивать региональные бренды.Несколько дней назад предприятие подтвердило соответствие стандарту ISO и продолжит совершенствоваться дальше, чтобы, в том числе, получить возможность поставлять свою продукцию на рынки Западной Европы и США.