В британской прессе вот уже несколько недель распространяются сообщения о возможной беременности Кейт Миддлтон. Недавно герцогиню Кембриджскую заметили в роддоме.

В британской прессе вот уже несколько недель распространяются сообщения о возможной беременности Кейт Миддлтон. Недавно герцогиню Кембриджскую заметили в роддоме.Накануне супруга принца Уильяма побывала в родильном отделении одного из госпиталей Лондона. Герцогиня обсудила с врачами проблему раннего развития детей. По данным издания Hello! Magazine, королевская особа также приняла участие во встрече акушеров с молодыми мамами.Информацию о прошедшем визите Кейт Миддлтон позднее подтвердили в пресс-службе Кенсингтонского дворца. "Герцогиня Кембриджская посетила женское отделениеKingston Hospital в Лондоне", – говорится в официальном сообщении. Другие подробности не раскрываются.Журналисты заподозрили, что такая повышенная секретность связана с тем, что Кейт Миддлтон планирует воспользоваться полученным опытом в ближайшем будущем. Якобы супруга принца Уильяма ожидает четвертого ребенка и, таким образом, хочет лучше подготовиться к появлению нового члена семьи.30 Ноя 2019 в 2:59 PSTНапомним, 29 апреля 2011 года состоялась церемония бракосочетания и принца Уильяма. За торжественным мероприятием наблюдали миллионы людей по всему миру. Сегодня супруги воспитывают трех наследников – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.