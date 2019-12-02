В Сергиевом Посаде артист цирка упал во время выступления. Видеозапись инцидента появилась в Сети. В ролике можно увидеть, как мотоциклист выполняет сложный трюк внутри металлической ..

В Сергиевом Посаде артист цирка упал во время выступления. Видеозапись инцидента появилась в Сети.В ролике можно увидеть, как мотоциклист выполняет сложный трюк внутри металлической клетки в форме шара. В какой-то момент он сильно разгоняется, теряет управление и падает вниз, сообщает .Артиста экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ушибы и травму головы, передает РЕН ТВ.