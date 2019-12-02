Татьяна Буланова стала участницей грандиозного концерта Эххх, разгуляй! В столичном Мегаспорте она исполнила песню Играя в прятки на судьбу на стихи Михаила Гуцериева и представила дуэт с Афиной Женская дружба. А за кулисами с певицей встретился корреспондент Дни.ру.

Татьяна Буланова стала участницей грандиозного концерта "Эххх, разгуляй!" В столичном "Мегаспорте" она исполнила песню "Играя в прятки на судьбу" на стихи Михаила Гуцериева и представила дуэт с Афиной "Женская дружба". А за кулисами с певицей встретился корреспондент "Дни.ру".Еще в сентябре певица жаловалась, что ее бывший муж Владислав Радимовым продолжает жить с ней под одной крышей, хотя с момента развода прошло почти два года!.."У нас с ним особые отношения, – говорила тогда Буланова. – Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно. Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной. Есть я ему не готовлю, никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним – терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?"То ли футболист прочел ту "Дни.ру", то ли нашел себе подходящее жилье, но от Татьяны Булановой бывший благоверный все-таки уехал. "Были некоторые обстоятельства, не позволявшие ему жить отдельно, теперь, слава богу, он уехал, – призналась артистка. – Он обитал со мной под одной крышей не потому, что такой плохой, а просто делал у себя ремонт".Певица заметила, что сегодня с бывшим мужем она практически не общается. "26 ноября поздравила его с днем рождения, вот, пожалуй, и все, – заявила она. – Но мы не видимся, не встречаемся".А буквально на днях от ушел и старший сын – 26-летний Александр Тагрин. "Он со своей девушкой переехал в отдельную квартиру, которая досталась ему от моей мамы, – сообщила певица. – Младший же – 12-летний Никита – пока учится и не знает, кем хочет стать в будущем".Сама же красавица-артистка теперь задумалась о личной жизни. "Я снова влюблена и любима, но подробности пока не хочу сообщать", – улыбается артистка.