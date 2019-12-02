Школьницу на Камчатке, которая помогла трем детям выбраться из горящей квартиры, наградили почетной грамотой Российского союза спасателей.

Школьницу на Камчатке, которая помогла трем детям выбраться из горящей квартиры, наградили почетной грамотой Российского союза спасателей.Пожар произошёл 15 октября 2018 года в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в Петропавловске-Камчатском​​​. Утром к Карине прибежала ее 9-летняя соседка и рассказала, что в их квартире вспыхнул пожар.Когда Карина пришла в соседскую квартиру, там уже все было в дыму, а в одной из комнат полыхал огонь. Она вывела оттуда двоих маленьких детей (двух и пяти лет) и привела к себе домой.16-летнюю Карину почетной грамотой Российского союза спасателей наградил председатель законодательного собрания Валерий Раенко. Он поблагодарил маму девочки Элеонору Владимировну за то, что она воспитала достойного человека и гражданина, сообщает РИА Новости.