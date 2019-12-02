Совместные с родительской общественностью мероприятия полицейские проведут на территории всей области.

На территории Владимирской области в период со 2 по 15 декабря 2019 года проходит пропагандистская кампания «Родительский патруль».В рамках кампании сотрудники полиции и муниципальных органов во всех районах области объединят усилия при проведении мероприятий по контролю за соблюдением правил перевозки детей в транспортных средствах, а также соблюдением самими детьми правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно.Совместную с группами родителей работу полицейские планируют провести в общественных местах, вблизи детских образовательных организаций, в том числе работающих в вечернее время и в выходные дни.Особое внимание будет уделено пропаганде использования пешеходами световозвращающих элементов.Справочно:В текущем году в 12 дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети, которых перевозили в салонах транспортных средств без использования ремней безопасности или детских удерживающих устройств. В 89% случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходами не использовались световозвращающие элементы.