Дорожники говорят, что так они ликвидируют потенциально опасные участки.

Дорожники говорят, что так они ликвидируют потенциально опасные участкиУправление дороги «Москва – Нижний Новгород» сообщило, что для обеспечения безопасности дорожного движения проводит работу по ликвидации остановочных пунктов и нерегулируемых пешеходных переходов вне населенных пунктов.Уже до конца декабря эти работы будут проведены на трассе М7 вне населенных пунктов на 190 км (ост. Байгуши), 196 км (ост. Поворот на Бухолово), 208 км (ост. Поворот на Исаково), 216 км (ост. Смыково), на 225 км (только переход).