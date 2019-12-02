В соцсетях пишут, что закрытое на реконструкцию здание бывшего роддома уже давно стало логовом для агрессивных бездомных животных. Они нападают со спины и кусают прохожих за ноги.

В соцсетях пишут, что закрытое на реконструкцию здание бывшего роддома уже давно стало логовом для агрессивных бездомных животных. Они нападают со спины и кусают прохожих за ноги.Ситуацию осложняет то, что дорога к остановке общественного транспорта только одна и она проходит как раз близ роддома.Напомним, что в феврале этого года во Владимире в результате нападения бродячих собак скончался мужчина. А пострадавшая от бездомной своры женщина стала инвалидом и до сих пор судится за получение компенсации.