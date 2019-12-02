Народный артист СССР Юрий Соломин выписался из больницы. Об этом сообщила руководитель Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова. По ее словам, 84-летний актер ..

Народный артист СССР Юрий Соломин выписался из больницы. Об этом сообщила руководитель Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.По ее словам, 84-летний актер чувствует себя хорошо. В ближайшее время он вернется к работе.Напомним, Юрий Соломин был госпитализирован 19 ноября с подозрением на воспаление легких. Медики описывали состояние артиста как тяжелое, сообщает "".