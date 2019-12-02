Рустам Солнцев признался, что зависти к более успешной коллеге по шоу Дом-2 Ольги Бузовой не испытывает. Шоумен не так воспитан.
Рустам Солнцев признался, что зависти к более успешной коллеге по шоу "Дом-2" Ольги Бузовой не испытывает. Шоумен не так воспитан.
Ольга Бузова приобрела собственное жилье в центре Москвы за
120 миллионов рублей. Квартира в 200 квадратных метров занимает целый этаж. В апартаментах
поющей телеведущей высокие потолки – около четырех метров, а окна выходят на
три стороны, поэтому солнечный свет в доме звезды шоу "Дом-2" будет целый день.
Пока в квартире идет ремонт, поэтому переезд знаменитость планирует не раньше 2020
года.
"Оля представляет собой человека системы. Она системный
человек и система о ней заботится. Я вне системный человек, я сам по себе,
работаю я сам по себе. Оля принадлежит "Газпром-медиа", телеканалу ТНТ – это ни
для кого не секрет. Эта система осуществляет заботу о ней всячески", -
прокомментировал дорогостоящую покупку Бузовой в беседе с "Дни.ру" шоумен.
добавил, что он ни в коем случае не завидует
поющей телеведущей. Экс-участник "Дома-2" уверил, что родители воспитали его
так, что он не испытывает этого грызущего чувства.
"Кому-то завидовать – это значит признавать, что этот
человек круче меня, а я не считаю, что Бузова круче меня в данный момент
времени. Это первое. Во-вторых, я никогда не ставлю себя в сравнении с
девушками. Девушки – это девушки. У них сиськи, у них ложбинка, а у меня этого нет",
– резюмировал бывший житель телестройки.
10 Ноя 2019 в 8:29 PST
Отметим, что тоже живет в центре столицы.
Правда, квартиру скандальная звезда пока снимает. За аренду жилья шоумен отдает
около ста тысяч рублей в месяц. Приобретать собственные апартаменты в ближайшее
время он не собирается.