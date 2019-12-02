Рустам Солнцев признался, что зависти к более успешной коллеге по шоу Дом-2 Ольги Бузовой не испытывает. Шоумен не так воспитан.

Рустам Солнцев признался, что зависти к более успешной коллеге по шоу "Дом-2" Ольги Бузовой не испытывает. Шоумен не так воспитан.Ольга Бузова приобрела собственное жилье в центре Москвы за120 миллионов рублей. Квартира в 200 квадратных метров занимает целый этаж. В апартаментахпоющей телеведущей высокие потолки – около четырех метров, а окна выходят натри стороны, поэтому солнечный свет в доме звезды шоу "Дом-2" будет целый день.Пока в квартире идет ремонт, поэтому переезд знаменитость планирует не раньше 2020года."Оля представляет собой человека системы. Она системныйчеловек и система о ней заботится. Я вне системный человек, я сам по себе,работаю я сам по себе. Оля принадлежит "Газпром-медиа", телеканалу ТНТ – это нидля кого не секрет. Эта система осуществляет заботу о ней всячески", -прокомментировал дорогостоящую покупку Бузовой в беседе с "Дни.ру" шоумен.добавил, что он ни в коем случае не завидуетпоющей телеведущей. Экс-участник "Дома-2" уверил, что родители воспитали еготак, что он не испытывает этого грызущего чувства."Кому-то завидовать – это значит признавать, что этотчеловек круче меня, а я не считаю, что Бузова круче меня в данный моментвремени. Это первое. Во-вторых, я никогда не ставлю себя в сравнении сдевушками. Девушки – это девушки. У них сиськи, у них ложбинка, а у меня этого нет",– резюмировал бывший житель телестройки.10 Ноя 2019 в 8:29 PSTОтметим, что тоже живет в центре столицы.Правда, квартиру скандальная звезда пока снимает. За аренду жилья шоумен отдаетоколо ста тысяч рублей в месяц. Приобретать собственные апартаменты в ближайшеевремя он не собирается.