В Юрьеве-Польском закрыли нелегальный цех по производству молочных продуктов. Фальсификат поставляли на рынки Владимира.

В Юрьеве-Польском закрыли нелегальный цех по производству молочных продуктов. Фальсификат поставляли на рынки Владимира.Сотни килограммов топленого молока, масла, кефира и творога. Столько нелегальной молочки уничтожили в Юрьев-Польском. О том, что в здании старого детского сада открыт цех, сообщили жители. Индивидуальный предприниматель поставлял товар в местные магазины и на рынки Владимира. Отследить поставщиков сырья и сколько продуктов производили на новом оборудовании в незаконном цехе - очень сложно.Кристина Кузнецова, ведущий специалист-эксперт отдела Государственного ветеринарного надзора: "На момент проверки, так скажем, уже готовая продукция, она была более 350 килограмм. А сказать с какого периода времени, сколько он там трудится, сколько произвел и уже реализовал... Данным вопросом занимались сотрудники ОБЭПа".С 2018 года в России работает система "Меркурий", в которой должны быть зарегистрированы все, кто производит и продает молочные, мясные и рыбные продукты. Теперь есть возможность проверить все ветеринарные документы и справки, посмотреть даты производства и сроки годности, узнать, каким транспортом перевозили товар. "Меркурий" не только упрощает документооборот, но и гарантирует поставки в магазины качественной продукции.Кристина Кузнецова, ведущий специалист-эксперт Государственного ветеринарного надзора: "Можно по ИНН зайти в данную систему и посмотреть, какой объем входящего сырья поступает на производство, и, соответственно, какой объем из этого сырья уже готовой продукции выходит с данного предприятия".Продавцам мясо-молочных продуктов, которые не зарегистрировались в системе, грозит штраф и изъятие всех товаров, на которых нет документов. В этом году Владимирский Россельхознадзор выявил два таких незаконных цеха, но "мелких" предпринимателей, нарушающих правила торговли - больше. Многие боятся новой системы и продолжают продавать мясо и рыбу бесконтрольно. Рискуя своей репутацией и здоровьем жителей.Ольга Павловская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".