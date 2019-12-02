Не так давно актриса Агата Муцениеце поучаствовала в благотворительном аукционе в поддержку фонда Натальи Водяновой Обнаженные сердца в Лондон. Впрочем, несмотря на доброе дело, знаменитость все равно получила в свой адрес порцию помоев.

Не так давно актриса Агата Муцениеце поучаствовала в благотворительномаукционе в поддержку фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" в Лондон. Впрочем, несмотря на доброе дело, знаменитость все равно получила в свой адрес порцию помоев.Для выхода под вспышки фотокамер супруга актера Павла Прилучного выбрала нежно-розовое платье с рюшами длиной до середины бедра. Свой образ знаменитость дополнила темными колготками в горошек, грубыми башмаками на платформе и аккуратной черной сумочкой-клатчем.Тем не менее, не всем ее образ пришелся по душе. Так стилист Елена Бестави высказалась, что считает такой образ, как минимум, не сбалансированным. По словам эксперта, наряд получился крайне неудачным, т.к. легкое воздушное платье просто не сочетается с остальными элементами гардероба."Создается впечатление, что Агата словно накинула пеньюар, встав утром. Ив таком виде отправилась на мероприятие. На мой взгляд, это верхбезвкусицы и вульгарности. Просто нет слов", – высказалась Бестави в интервью с корреспондентами изданияОна подчеркнула, что наряд выглядит по-детски нелепо и совсем не красит знаменитость. Кроме того, Елена подчеркнула, что своим выбором Муцениеце буквально опозорила себя, т.к. показала, что у нее отсутствует вкус в одежде.Публикация от (@agataagata) 1 Дек 2019 в 4:31 PST"Не знаю, какую эмоцию хотеладонести наша героиня своим нарядом. Но оно кричит о том, что у актрисынет вкуса. Это легкое платье с рюшами, черные колготы и грубые ботинки", -дополнила эксперт.