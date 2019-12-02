После того, как Андрей Малахов в эфире программы Прямой эфир задел честь многих светских див, его не перестают критиковать. За честь девушек вступился и Никита Джигурда.

После того, как Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир" задел честь многих светских див, его не перестают критиковать. За честь девушек вступился и Никита Джигурда.По словам актера, его возмутило не только оскорбление девушек, но и угроза журналиста навалять ему. Ведь Малахов знал, что Джигурда ослаблен после микроинсульта."И я говорю: Андрюша, не сдерживай себя, давай на ринг пойдем, ты на 10 лет моложе, весовая категория одна, у меня 85 кг, ты выставляешь фотографии себя накачанного. Наваляй Джигурде. Шоу устроим, денег заработаем. А он молчит. Забился в норку и молчит. Типа, что эта информация пройдет незамеченной", – поведал шоумен в беседе с ведущими радио "Комсомольская правда".Оказалось, что ненависть к Андрею у Никиты проснулась еще до этого громкого скандала. Сценарист обвиняет ведущего вбесплодии своей жены Марины Анисиной. Он утверждает, что у его супруга потеряла ребенка из-заспровоцированного скандальными телепередачамистресса.31 Окт 2019 в 6:32 PDTНапомним, Малахов в эфире своей программы рассказал об эскорт-услугах известных актрис."Я увидел, как возмутились Самбурская, Рудова, Маша Шукшина, которых Андрюша занес в передачу об эскорт-услугах, он их так вскользь упомянул, юридически вроде все чисто…", – негодует Джигурда.