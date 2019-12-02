Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об идее лишить украинский язык статуса государственного. Это решение связано с процессом интеграции ДНР с Россией.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об идее лишить украинский язык статуса государственного. Это решение связано с процессом интеграции ДНР с Россией.С самого момента своего возникновения Донецкая и Луганская народные республики существовали в российском культурном поле. В ДНР решили дополнительно подчеркнуть процесс сближения, оставив в Республике только один – русский – язык в статусе государственного.Особо обращается внимание на то, что использование украинского языка не запрещается, передает "". Более того, украинский, а также другие языки проживающих в ДНР народов, могут преподаваться в школах. Для этого необходимо пожелание родителей, а также наличие соответствующих возможностей у образовательных учреждений.Материал дополняется.