Руководители обсудили вопросы обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий, противодействия преступности, в том числе киберпреступности...

Участники мероприятия, которое состоялось в Ташкенте, отметили важность консолидации усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.В ходе заседания руководители обсудили вопросы обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий, противодействия преступности, в том числе киберпреступности и подчеркнули необходимость установления взаимного обмена информацией.«Современные вызовы и угрозы поставили перед органами внутренних дел и полиции новые, сложные и ответственные задачи, - отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, - Московская полиция готова приложить максимальные усилия для повышения эффективности сотрудничества со всеми столичными подразделениями органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ в деле эффективного противодействия преступности».По завершению официальной части, участники ознакомились с деятельностью отдельных подразделений ГУВД города Ташкента и посадили деревья во дворе столичного ГУВД в качестве символа нового витка сотрудничества и укрепления дружественных связей. В продолжение состоялось знакомство с работой подразделений по обеспечению безопасности туризма на исторических объектах города Самарканд.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве