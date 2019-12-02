Злоумышленник, предоставив в банк поддельную доверенность, получил денежные средства в размере более 900 тысяч рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило сообщение от представителя одного из банков, расположенных на улице Пресненский Вал. По его словам, неизвестный, предоставив в банк доверенность, получил денежные средства в размере более 900 тысяч рублей. Впоследствии сотрудники банка выяснили, что доверенность является поддельной.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание возможного сообщника подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60