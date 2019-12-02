В Таиланде более десяти посетителей упали с крутящегося аттракциона. Шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу. Как сообщает , инцидент произошел в парке развлечений в ..

В Таиланде более десяти посетителей упали с крутящегося аттракциона. Шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу.Как сообщает "", инцидент произошел в парке развлечений в городе Лопбури. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как люди падают с карусели на помост и землю. Очевидцы бросаются им на помощь. По предварительной информации, на крутом вираже у аттракциона сломалась металлическая загородка, удерживающая посетителей."Упавшие люди очень сильно ударились. Одна девочка плакала от шока. А мальчика отбросило за ограду. Меня это потрясло, никогда подобного раньше не видел", – приводит слова одного из свидетелейВ настоящее время аттракцион закрыт. Полиция устанавливает детали произошедшего.