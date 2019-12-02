Борис Джонсон не нужен Британии - таким был основной посыл теледебатов накануне выборов в парламент Великобритании.

Борис Джонсон не нужен Британии — таким был основной посыл теледебатов накануне выборов в парламент Великобритании.Выступали представители семи основных партий Соединенного королевства. Однако ни лидер консерваторов и действующий премьер Борис Джонсон, ни его главный оппонент — лейборист Джереми Корбин — на дебаты не явились, послав своих заместителей.Казалось бы, главной темой обсуждения должен был стать Brexit, однако его затмили многочисленные воспоминания кандидатов о проступках Бориса Джонсона. Припомнили его высказывания против сексуальных меньшинств, а также его сравнение мусульманских женщин в хиджабах с почтовыми ящиками. Ну и главное — его подражание американскому президенту Дональду Трампу, передает "Россия 24"."Когда дело доходит до Дональда Трампа, мы должны быть предельно осторожны. Его риторика и многие его политические решения очень опасны. И последнее, что нужно Соединенному Королевству, — это премьер-министр, который пытается быть похожим на Дональда Трампа", — сказал первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен.