Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы и УФСБ России по г. Москве и Московской области...

"Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя столицы, обвиняемого в контрабанде и распространении на территории Московского региона наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.Как сообщалось ранее, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы и УФСБ России по г. Москве и Московской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан в одном из гаражей в поселении Мосрентген Новой Москвы в момент сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В дальнейшем было установлено, что он находится в федеральном розыске с июля 2018 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ.При осмотре гаража и личного автомобиля задержанного в специально оборудованных тайниках обнаружены пакеты с наркотическим средством – МДМА и психотропным веществом – амфетамином, общей массой свыше шести килограммов.По версии следствия, обвиняемый приобретал наркотики в Королевстве Нидерландов и перевозил их через страны Евросоюза на территорию России, где реализовывал крупными партиями.Уголовные дела были возбуждены и расследовались по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30, статьей 228.1 и статьей 229.1 УК РФ. В настоящее время материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.