Кети Топурия нередко заставляет публику биться в экстазе, выкладывая провокационные фото. Не отличилась она и в этот раз – девушка выставила напоказ все свои прелести, возбудив общественность.

Кети Топурия нередко заставляет публику биться в экстазе, выкладывая провокационные фото. Не отличилась она и в этот раз – девушка выставила напоказ все свои прелести, возбудив общественность.На снимке вокалистка музыкальной группы "А-студио" позирует, как пользователи посчитали, абсолютно голой. Впрочем, если приглядеться, на плечах знаменитости вполне себе можно заметить тонкие черные бретели бюстгальтера. Визажисты как следует поработали над образом Кети, подчеркнув ее естественные черты лица, а так же выделив глаза яркими тенями.В кадре Топурия прикрывает руками аппетитную грудь. Свой образ певица подчеркнула золотой цепочкой на шее и нюдовой помадой. Впрочем, сама Кети предпочла сделать акцент не на пикантном снимке, а на своих размышлениях о свободе."Что такое свобода для меня? 🤔Ее не можетбыть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть,🙄главное – найти внутри баланс. Свобода – это когда есть выбор!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), – высказалась звезда отечественного шоу-бизнеса на своей странице в социальной сети "Инстаграм".2 Дек 2019 в 1:44 PSTПоклонники, разумеется, не могли пройти мимо такой любопытной публикации. За несколько часов более 24,5 тысяч пользователей оставили лайки под фотографией, а уж различных комментариев и вовсе не счесть. Многие высказали комплименты в адрес певицы, правда, нашлись и те, кто решил блеснуть своим остроумием."Свобода– это когда по дому без трусов ходишь 😂😂", "Нереальные глаза🔥🔥🔥🔥", "Мне одному кажется, что Кэти здесь похожа на Меланью Трамп?", "Косая что ли!?", "Как можно быть такой шикарной 🔥", "Если бы руки были в стороны вот это свобода,а так😅зажатость😹", – высказались пользователи.