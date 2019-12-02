В Онеге Архангельской области местную жительницу обнаружили сожженной в мусорном контейнере. Части тела пропавшей женщины нашли правоохранители, По предварительным данным, женщину убил ..

В Онеге Архангельской области местную жительницу обнаружили сожженной в мусорном контейнере. Части тела пропавшей женщины нашли правоохранители,По предварительным данным, женщину убил ее cожитель во время пьянки в ночь. Злоумышленнику помогли избавиться от тела двое его приятелей, которые привезли к частному дому мусорный контейнер. В ящик мужчины поместили тело убитой и подожгли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет .