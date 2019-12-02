В подмосковном Реутове дворник обнаружил человеческие останки. О страшной находке мужчина рассказал полицейским. По данным , дворник выбрасывал мусор, когда заметил подозрительный ..

В подмосковном Реутове дворник обнаружил человеческие останки. О страшной находке мужчина рассказал полицейским.По данным , дворник выбрасывал мусор, когда заметил подозрительный предмет. Присмотревшись, он понял, что перед ним отрезанная человеческая нога.Сотрудники правоохранительных органов забрали останки для проведения экспертизы. Им придется установить, кому принадлежит нога и при каких условиях была произведена ампутация, сообщает "".