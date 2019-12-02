В Балашихе неизвестный разрубил капот припаркованного авто топором и оставил орудие на месте преступления. Что стало причиной поступка, неизвестно. Можно с уверенностью утверждать, что ..

В Балашихе неизвестный разрубил капот припаркованного авто топором и оставил орудие на месте преступления. Что стало причиной поступка, неизвестно.Можно с уверенностью утверждать, что ремонт авто представительского класса влетит владельцу в копеечку. "Ремонт обойдется в 60–70 тысяч рублей" – цитирует работника автосервиса в Балашихе .