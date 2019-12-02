Под Хабаровском засняли амурского тигра, вышедшего на дорогу в районе Змеиной сопки. Теперь этим местом заинтересовались эксперты. На обнародованных в Сети кадрах видно, что тигр вышел ..

Под Хабаровском засняли амурского тигра, вышедшего на дорогу в районе Змеиной сопки. Теперь этим местом заинтересовались эксперты.На обнародованных в Сети кадрах видно, что тигр вышел прямо к дороге. "Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше – тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение", – передает сообщение центра "Амурский тигр" .1 Дек 2019 в 5:26 PST