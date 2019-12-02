Сотрудниками полиции проводились профилактические мероприятия антинаркотической направленности среди несовершеннолетних и их родителей...

В столице подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2019».С целью пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди подростков, а также выявления несовершеннолетних лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, сотрудниками столичной полиции осуществлялись проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, жилого сектора, а также объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых учреждений г. Москвы.За период проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции за различные правонарушения составлено 1989 административных протоколов, в том числе по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей привлечено к административной ответственности 84 родителя. По ст.20.20 КоАП России за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, либо потребление наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах привлечены 1645 лиц, 65 из которых оказались несовершеннолетними.Кроме того, в рамках операции, сотрудниками полиции проводились профилактические мероприятия антинаркотической направленности среди несовершеннолетних и их родителей. Так, в учебных заведениях, была организована и проведена правовая пропаганда о негативном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека. В ходе мероприятий учащимся демонстрировались ознакомительные фильмы Телестудии «Петровка, 38» о воздействии психоактивных веществ на человеческий организм. Всего за период проведения операции организовано около 42449 профилактических мероприятий с детьми и молодежью, в том числе в учреждениях в сфере охраны здоровья и образования, направленных на предупреждение распространения наркомании.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве