Вера Алдонина – красавица-дочь покойной певицы Юлии Началовой – первый день рождения отмечает без мамы. Зато ее пресс-секретарь Анна Исаева, к которой в семье артистки относятся как к родной, одной из первых поздравила девочку.

Вера Алдонина – красавица-дочь покойной певицы Юлии Началовой – первый день рождения отмечает без мамы. Зато ее пресс-секретарь Анна Исаева, к которой в семье артистки относятся как к родной, одной из первых поздравила девочку."Уже 13–ть! Ты такая взрослая, малышка. А голосок еще совсем детский, – обратилась Исаева к дочери Началовой. – Тебе было полгода, тогда, в моем воспоминании, я помню как стою на травке возле дома в Лапино, внутри меня уже живет мой ребенок, но этого еще никому не видно, кроме тебя. Ты как-то это почувствовала, протянула ручки и обвила ими мою шею. Я от неожиданности подхватила тебя и поцеловала в щеку"."Это был тот самый главный момент, момент настоящего нашего знакомства. Ты стала для меня понятной, близкой, любимой девочкой", – написала Исаева на своей странице в "Инстаграме".Ранее в социальных сетях пресс-секретарь Началовой выражала убежденность в том, что будущее наследницы Началовой – в творчестве. "Я уверена, что она блестяще читает, поверьте, мне есть с чем сравнить, и у меня точно есть вкус в этом вопросе. Пожалуй, это получается у Веры исключительно хорошо и это ее будущее", – заверила Анна. По ее словам, дочь Началовой любит учиться, она погружена в музыку, живопись, играет в школьных спектаклях.1 Дек 2019 в 11:07 PSTСама же Вера Алдонина в ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" рассказывала: "Я, конечно, не могу сказать, что точно не буду певицей, потому что все может измениться. Я в детстве еще говорила, что хочу стать как мама, но с уклоном на актрису. Сейчас примерно так же".