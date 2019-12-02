Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании пожаров в амазонских лесах, передает канал Россия 24.

Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании пожаров в амазонских лесах, передает канал "Россия 24".Актер ответил, что горд поддерживать жителей страны и защищать природу, но он не финансировал неправительственные организации, которые подозревают в поджогах.Накануне бразильский лидер заявил, что голливудский актер якобы платит неким неправительственным организациям. Схема примерно такая: волонтеры на месте поджигают леса, делают фотографии и отправляют в организации. Те обращаются к Леонардо Ди Каприо и другим меценатам, указывая на свои страдания. В итоге получают деньги и разворовывают.Ранее сообщалось, что с января по ноябрь пожары уничтожили более шести с половиной миллионов гектаров лесов Амазонии.