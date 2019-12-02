Звонивший представлялся родственником потерпевших и просил у них для решения проблемы денежные средства...

Сотрудники ОМВД России по району Гольяново задержали молодого человека по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем у пожилых граждан.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 83-летней гражданки. По словам потерпевшей, ей на городской телефон позвонил мужчина и представился родственником. Звонивший сообщил, что попал в ДТП и для решения проблемы ему срочно нужны денежные средства. За деньгами пришел незнакомый человек, которому пенсионерка и отдала 300 тысяч рублей. После звонка сыну выяснилось, что у него все в порядке. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Делегатской улице задержали подозреваемого – 19-летнего молодого человека без определенного места жительства.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлена причастность задержанного еще к трем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73