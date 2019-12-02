Двое мужчин избили 29-летнего потерпевшего, после чего похитили у него личное имущество и банковскую карту...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что около станции метро «Кузьминки» находится молодой человек с различными травмами.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин избили 29-летнего потерпевшего, после чего похитили у него личное имущество, банковскую карту и скрылись с места происшествия.В результате проверочных мероприятий подозреваемые были задержаны на Волгоградском проспекте. Ими оказались приезжие в возрасте 21 и 24 лет.Похищенное было изъято и возвращено владельцу.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18