Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом в интервью телеканалу Channel 4 заявил глава российской дипмиссии в Великобритании Андрей Келин.

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом в интервью телеканалу Channel 4 заявил глава российской дипмиссии в Великобритании Андрей Келин.Журналисты обратились с вопросом, какое послание у Москвы к странам альянса накануне саммита НАТО (он начинается во вторник в Лондоне). Келин отметил, что угроза со стороны Москвы, которой так любят пугать на западе, — отсутствует. Об этом свидетельствует тот факт, что Россия не наращивает военные силы у западных границ страны."Наше послание очень простое, — заявил посол. — Давайте пересмотрим текущую ситуацию, потому что Россия не угрожает НАТО. У нас есть разногласия с некоторыми западными странами, мы не можем прийти к соглашениям по некоторым вопросам с Великобританией, но это политические расхождения. Они не имеют ничего общего с военными проблемами".