Вокалистка Светлана Лазарева рассказала интересную подробность о Наталье Ветлицкой. Какое-то время назад артистка отказалась быть родителем названной в ее часть девочки.

Вокалистка Светлана Лазарева рассказала интереснуюподробность о Наталье Ветлицкой. Какое-то время назад артистка отказалась бытьродителем названной в ее часть девочки.Певица крестила дочь исполнительницы хитов"Лавочка" и "Желтые кораблики" Светланы Лазаревой. После переезда в Испанию Наталья Ветлицкая сменила веру и от обязательств перед малышкой отреклась."В честь Наташи я назвала свою доченьку, которой уже 24 года,– сказала Светлана Лазарева. – Она ведь была ее крестной мамой, но спустянесколько лет отказалась от этого. Позвонила, сказала: "Я больше не имеюотношения к христианству".Бывшие подруги много лет не общаются. Между тем Лазарева на Ветлицкуюне обижается."Она буквально меня спасла, ведь я рожала уже в возрасте,фактически – старородящая. Она привезла меняк лучшим врачам в классную клинику. Поэтому не было никаких сомнений, какназвать дочь и кого позвать в крестные мамы. У меня к ней только бесконечнаяблагодарность, и я всегда буду за нее молиться", – цитирует вокалистку30 Ноя 2019 в 4:44 PSTНапомним, по сообщениям СМИ примкнула кдуховному движению, секте, которая пропагандирует "освобождение человечества отпроизвола старости, болезней и смерти". Артистка увлекается медитациями, аюрведой,посещает семинары по йоге в Индии.С некоторых по вегетарианка, она адепт правильного питанияи различных дыхательных гимнастик. Между тем, поговаривают, что звезда так и небросила курить.