Вокалистка Светлана Лазарева рассказала интересную
подробность о Наталье Ветлицкой. Какое-то время назад артистка отказалась быть
родителем названной в ее часть девочки.
Вокалистка Светлана Лазарева рассказала интересную
подробность о Наталье Ветлицкой. Какое-то время назад артистка отказалась быть
родителем названной в ее часть девочки.
Певица крестила дочь исполнительницы хитов
"Лавочка" и "Желтые кораблики" Светланы Лазаревой. После переезда в Испанию Наталья Ветлицкая сменила веру и от обязательств перед малышкой отреклась.
"В честь Наташи я назвала свою доченьку, которой уже 24 года,
– сказала Светлана Лазарева. – Она ведь была ее крестной мамой, но спустя
несколько лет отказалась от этого. Позвонила, сказала: "Я больше не имею
отношения к христианству".
Бывшие подруги много лет не общаются. Между тем Лазарева на Ветлицкую
не обижается.
"Она буквально меня спасла, ведь я рожала уже в возрасте,
фактически – старородящая. Она привезла меня
к лучшим врачам в классную клинику. Поэтому не было никаких сомнений, как
назвать дочь и кого позвать в крестные мамы. У меня к ней только бесконечная
благодарность, и я всегда буду за нее молиться", – цитирует вокалистку
30 Ноя 2019 в 4:44 PST
Напомним, по сообщениям СМИ примкнула к
духовному движению, секте, которая пропагандирует "освобождение человечества от
произвола старости, болезней и смерти". Артистка увлекается медитациями, аюрведой,
посещает семинары по йоге в Индии.
С некоторых по вегетарианка, она адепт правильного питания
и различных дыхательных гимнастик. Между тем, поговаривают, что звезда так и не
бросила курить.