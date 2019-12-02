Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд весьма сомнительных и даже откровенно провокационных заявлений о минских соглашениях и судьбе Донбасса перед встречей в Париже в нормандском формате. В разговоре с корреспондентом Дни.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил подобную хитрость украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд весьма сомнительных и даже откровенно провокационных заявлений о минских соглашениях и судьбе Донбасса перед встречей в Париже в нормандском формате. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил подобную хитрость украинского лидера.Чем ближе становится дата встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже в рамках переговоров в нормандском формате, тем больше сомнительных заявлений звучит с украинской стороны. В происходящем нет ничего удивительного, поскольку Киев преследует цель размыть весьма четкий формат переговоров."Нормандскийформат был создан для того, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины", – в разговоре с "" напомнил Богдан Безпалько. "А украинские политики и Зеленский пытаются впихнуть туда и вопрос Крыма, и вопространзита газа, которые никак не вписываются в повестку, связанную снормандским форматом", – добавил он."Можнобыло бы еще впихнуть вопрос о защите ЛГБТ в России и на Украине, например, или нарушения прав человека – что угодно", – предложил эксперт. "Это не относится к нормандскому формату", – объяснил политолог.Зеленский хочет поговорить о газе в ходе встречи нормандской четвёрки.- Владимир Владимирович, а давайте о газе поговорим?- А давайте Володимир. Всё хорошо с газом. Силу Сибири зарустили, Турецкий поток газом наполнили, второй Северный поток достраиваем.— Голос Мордора (@spacelordrock)По его мнению, подобное доведение нормандского формата до абсурда нужно украинской власти потому, что она оказалась буквально приперта к стенке. "Сейчассовершенно очевидно, что именно Украина тормозит выполнение минских соглашений,которые были заключены в 2015 году, и формулы Штайнмайера, которая быласформулирована и подписана примерно тогда же", – подчеркнул Богдан Безпалько.Россия, не являясь стороной конфликта, тем не менее, сделала все от нее зависящее, чтобы помочь разрешить кризис. Украина же, наоборот, загоняет ситуацию в еще больший тупик. "ПоэтомуЗеленскому очень не хочется встречаться и обсуждать именно урегулирование в Донбассе,потому что он не может ничего предложить", – заметил политолог.������‍♂️ Нафтогаз знает как создать атмосферу доброжелательности на встрече в Нормандском формате. Удивительные люди, не удивлюсь если выяснится, что Зеленский об иске узнал из СМИ.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev)Именно в этом контексте стоит рассматривать заявление президента Украины о его несогласии с очередностью выполнения пунктов подписанного в Минске документа. "Проходилиэто уже в переговорах много раз. Там четко заложена последовательность. ЕслиЗеленского не устраивают сами минские соглашения, тогда пусть он возьмет насебя ответственность и заявит о том, что Украина из них выходит в одностороннемпорядке", – заключил Богдан Безпалько.