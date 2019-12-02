Нет трассе по нашим домам! Деревня Гридино стала новой точкой протеста на карте области.

Нет трассе по нашим домам! Деревня Гридино стала новой точкой протеста на карте области. Люди вышли на митинг против строительства платного автобана "Москва-Казань". По предпроектной документации дорога пойдёт в пяти районах Владимирской области и будет полностью готова к 2027 году. В Вяткинском поселении под снос попадают 7 домов. Есть ли шанс изменить маршрут и что ждёт остальные четыре района?Это скоростная трасса М11 "Санкт-Петербург-Москва" - начало международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Участок практически готов. Следующие 794 километра пройдут по Владимирской области. Стоимость платного автобана оценивают в 610 млрд руб. Дорога сократит время в пути в два раза, разгрузит М7 и поможет малому бизнесу региона.Александр Байер: «Это международный проект. Поэтому, поверьте, за честь Владимирской области получить такой трафик себе на территории. Это шелковый путь».Собинский, Муромский, Селивановский, Судогодский и Петушинский. Пять районов, по которым должен пойти автобан. За время разработки маршрута было предложено много проектов. Только по Собинскому району -7. Согласовали с Селивановским районом, там дорога разрежет сельхозугодья. Обошли нацпарк, сохранили особо охраняемые природные территории, спасли пойму Клязьмы. Только с людьми поговорить не успели.Валентина Ларионова, жительница д.Гридино: «В 2001 году купили землю и начали строить этот дом. Строили мы его, конечно, долго».В Гридино Валентина Ларионова приезжает каждые выходные. Семья большая - 11 человек. За столом: дети, внуки и уже правнуки. Их дом - один из семи, которые могут снести к 2024 году.Валентина Ларионова, жительница д.Гридино: «Это будет большая психологическая травма. Я даже сказала бы , несовместимая с жизнью».Валентина Степановна на митинге со своей семьёй. Чтобы поставить свою подпись, сюда пришли порядка 500 человек. Плохая погода не помеха. М12 пугает жителей намного больше. Трасса пойдёт рядом со школой, заденет картонную фабрику. На митинг вышли жители Радужного, Гридино, Верхней и Нижней Занинки и еще пяти деревень.- Это затрагивает наши семьи, наш край!- Против того, чтобы по домам шла трасса!Тут парк, зона отдыха. Какая тут трасса? Тут поля, леса красивые!Судогодский район -самый проблемный,считают проектировщики.Нина Глизница: «Это храм Казанской иконы Божьей матери. На него открывается прекрасный вид по дорогу из Владимира в Радужный. Но уже через несколько лет здесь будет многофункциональный придорожный сервис. Здесь откроют кафе, построят заправки, мойки и отели. Да, с одной стороны, это площадка для развития малого бизнеса и дополнительные рабочие места. Но с другой, этот уголок уже никогда не будет таким».На совещании в «белом доме» инициативная группа смогла предложить свои варианты маршрута платного автобана.- Южнее от этой зоны отдыха, уходит в болота, между Радужным и Мещёрой.Южнее - заденет природоохраняемые территории. Но если провести правильную экспертизу, можно добиться минимального ущерба для экологии, утверждает начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий, Ольга Канищева.Ольга Канищева, начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Владимирской области: «Заключение Федеральной государственной экологической экспертизы может дать согласование на прохождение этой трассы в ООПТ регионального уровня».Александр Байер, и.о. заместителя губернатора Владимирской области: «С точки зрения развития территорий, это то, за что я отвечаю, мне этот вариант нравится больше. Чем южнее, мы обиваемся самого главного, мы развиваем свои южные территории».На митинг приехали и жители Собинского района. Там автобан затронет две деревни - Вышманово и Костино.Сергей Грызов, житель д. Вышманово: «Мы подали петицию и собрали подписи, жители близлежащих деревень и деревни Вышманово собрали подписи и отдали организаторам митинга».А в Петушинском районе, по предпроектным картам, под снос идут около десяти домов посёлка Городищи, деревень Репихово и Филатьево. Если дорога пойдёт южнее, пострадавших будет больше.Александр Тиндиков, депутат Совета народных депутатов Петушинского района: «Эта же трасса проходит также как и здесь. Такая же головная боль. Также задевает наши деревни. Посёлок Городищи проходит, тоже требует отдельного рассмотрения, отдельного решения».Вопросы возникли и в Муромском районе. Жители Катышево могут стать соседями платной трассы. Местная инициативная группа также собирает подписи с просьбой отодвинуть дорогу.- Трасса пройдёт буквально в двадцати метрах с этого края деревни, до этого.Если маршрут так и не изменят, Ларионовы, как и все, по чьим домам пойдёт «шёлковый путь», получат компенсацию. Её точный размер будет соответствовать рыночной стоимости, сообщил Александр Черкасов, директор департамента проектирования Госкомпании "Автодор".Александр Черкасов, директор департамента проектирования Госкомпании «Автодор»: «Важно понимать баланс интересов государства и баланс интересов населения. В том числе экологических вопросов, имущественных. Это аксиома. По поводу оценки, она осуществляется по рыночной стоимости. Соответственно, это тоже Законодательство РФ».Жители Гридино записали обращение к Президенту. Делать выводы рано, считают проектировщики. Излишняя паника не нужна. Но неопределённость пугает. Ещё в начале прошлой недели "Вести" направили запрос в "Автодор" с просьбой предоставить предпроектные карты с маршрутом автобана. Пока ответа нет.Нина Глизница, Александр Чунаев, Илья Хлудов"Вести-Владимир"