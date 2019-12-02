В понедельник, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин начинает серию совещаний по военной тематике, в этот раз они будут посвящены состоянию и перспективам развития военно-морского флота.

В понедельник, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин начинает серию совещаний по военной тематике, в этот раз они будут посвящены состоянию и перспективам развития военно-морского флота.Дважды в год президент проводит в Сочи серию встреч с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК. Традиционный формат совещаний был Путиным изменен в прошлый раз. Президент тогда сообщил, что теперь вся серия совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных сил. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает, что темой предстоящих в Сочи совещаний станут "состояние и перспективы развития военно-морского флота".Новый формат встреч будет предусматривать посещение вместе с руководством Минобороны воинских частей и полигонов, а также предприятий ОПК, где производится основная военная продукция для вида или рода войск, которым посвящены совещания.Ранее Владимир Путин принял участие в закладке новейшего патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". Во время церемонии глава государства заявил, развитие Военно-морского флота России остается одним из приоритетов.