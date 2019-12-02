С ожогами ног его доставили в больницу

30 ноября во Владимире на улице Добросельской в доме №191 случился пожар, в результате которого пострадал один человек. Причиной возгорания послужила непотушенная сигарета, сообщают в МЧС России по Владимирской области.По предварительным данным, возгорание в квартире 157 случилось из-за того, что пьяный хозяин уснул с сигаретой. 57-летнего мужчину с ожогами ног доставили в больницу.К счастью, пламя не вышло за пределы квартиры. Усилиями 17 человек пожар на площади 0,5 кв.м удалось ликвидировать.