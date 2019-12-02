Пару дней назад Любовь Толкалина опубликовала фото, которое произвело настоящий фурор в Сети. На нем она запечатлена вместе со своим новым возлюбленным. Вот только никто не знал, кем является мужчина в кадре.

Пару дней назад Любовь Толкалина опубликовала фото, которое произвело настоящий фурор в Сети. На нем она запечатлена вместе со своим новым возлюбленным. Вот только никто не знал, кем является мужчина в кадре.Им оказался женатый друг Бориса Гребенщикова – 50-летний Брайан Финнеган. Он – музыкант, играет на ирландской флейте и выступает вместе с группой "Аквариум".По слухам, артист женат на девушке по имени Ева, которая значительно моложе его. Кроме того, супруги воспитывают шестилетнего сына Олина.По словам осведомленного источника в окружении Гребенщикова, между звездами нет никакого романа. Просто Любови нужно как-то отмыться от слухов о романе с Борисом."И объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях. Вот она и придумала эту штуку с Брайаном", – добавил инсайдер.Напомним, впервые о романе Бориса Гребенщикова и Любови Толкалиной заговорили два года назад. Тогда актрису застали за поцелуями с рок-музыкантом в Муроме, где у его "Аквариума" был концерт.В окружении знаменитостей предполагают, что звезд свела страсть к йоге.26 Ноя 2019 в 4:31 PST