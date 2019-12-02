Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов недавно стали родителями. Сейчас они познают все прелести, связанные с воспитанием и становления малыша.

Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов недавно стали родителями. Сейчас они познают все прелести, связанные с воспитанием и становления малыша.Накануне жена исполнителя поведала о новом достижении Майкла. Оказывается, мальчик начал ходить. И это с учетом того, что ему еще даже не исполнился год."Это невозможно утаить! Топалов Майкл пошел! Ликуем тут! И можем ставить "галочку" – ходить в год", – похвасталась счастливая мать.К первому шагу малыша подготовила детский массажист. Собственно, именно ее Регина оповестила о случившемся в первую очередь.Отметим, Тодоренко не стала сидеть в декрете. Буквально спустя пару месяцев после родов она вернулась к работе. Для этого ей пришлось прибегнуть к помощи няни, хотя изначально она была категорически против.Тем не менее, знаменитость проводит с наследником каждую свободную минуту. Она всеми способами старается развивать ребенка и учить его чему-то новому.Сейчас Регина занимается сразу несколькими проектами одновременно. Во-первых, она ведет передачу "Регина+1". Кроме этого, у нее есть свое собственное авторское шоу на Ютубе "Пятница с Региной".