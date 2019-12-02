На этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в американском Лейк-Плэсиде (США), россиянин Роман Репилов показал лучший результат дня в спринте – 32,158 секунды. Второе место занял представитель США Такер Уэст (32,191). Тройку лучших замкнул австриец Йонас Мюллер (32,280).

На этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в американском Лейк-Плэсиде (США), россиянин Роман Репилов показал лучший результат дня в спринте – 32,158 секунды​​​. Второе место занял представитель США Такер Уэст (32,191). Тройку лучших замкнул австриец Йонас Мюллер (32,280).Еще один российский саночник Семен Павлюченков показал шестое время (32,433). Другой представитель России Максим Аравин не сумел финишировать.В соревнованиях у женщин лучший результат из россиянок оказался у Татьяны Ивановой, занявшей пятое место. Победу в спринте одержала немка Юлия Таубитц (37,187). Следом за ней расположились американки Саммер Бритчер (37,238) и Эмили Суини.