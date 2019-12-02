Жительница Подмосковья наняла киллера, чтобы расправиться с сестрой жениха. Ради этой затеи она накопила 170 тысяч рублей. Исполнителем убийства должен был стать неработающий мужчина, ..

Жительница Подмосковья наняла киллера, чтобы расправиться с сестрой жениха. Ради этой затеи она накопила 170 тысяч рублей.Исполнителем убийства должен был стать неработающий мужчина, однако он решил, что такие деньги ему не нужны, и сообщил в полицию о готовящемся преступлении. Жительница Подмосковья задержана, пишет .