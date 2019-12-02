У Владимира может появиться северная объездная дорога, а Южный обход ожидает модернизация.

У Владимира может появиться северная объездная дорога, а Южный обход ожидает модернизация. Сегодня в исполкоме "Единой России" прошел брифинг по итогам переговоров с руководством трассы М7.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «Что нас ожидает в следующем году? Сейчас приедет группа руководства М7, сейчас мы будем смотреть, у нас на Комиссарова остается все без изменений, пока там не будут сделаны разворотные петли, и на следующий год они будут сделаны».Новыенадземные переходы с лифтами для людей с ограниченными возможностями, новые светофорные объекты на М7 в черте Владимира - лишь часть договоренностей между администрацией города и руководством М7. Главный итог - людей услышали и пошли им навстречу, отметил Андрей Шохин. Он поблагодарил всех причастных к этому важному для областного центра событию. Причем, отметил сити-менеджер, основная работа велась не на митингах, а на переговорах. Которые, кстати, велись не только во Владимире, но и в Москве. Владимир Киселев подключил к решению проблемы депутатов Госдумы, в частности Андрея Исаева, секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Те вышли на Министерство транспорта. Это результат общей командной работы, отметил Владимир Киселев. Она продолжится, ведь М7 затрагивает интересы жителей других городов, прежде всего Покрова.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Если во Владимире ничего не сделано, и Андрей Станиславович вовремя поднял тревогу вместе с жителями, а там уже все сделано, поэтому там вопрос намного сложнее, кроме того, есть проблемы и по Вязникам, и по Гороховцу, есть проблемы и по ковровскому повороту - мы обозначили все эти проблемы руководству М7».Екатерина Гусева, Александр Голубев"Вести-Владимир"