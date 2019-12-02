Португальская сборная завоевала золотые медали чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в Парагвае. В финальном матче португальцы взяли верх над командой Италии, победив соперника со счетом 6:4. Таким образом, они стали трехкратными чемпионами мира.

Португальская сборная завоевала золотые медали чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в Парагвае. В финальном матче португальцы взяли верх над командой Италии, победив соперника со счетом 6:4. Таким образом, они стали трехкратными чемпионами мира.В составе победителей хет-трик оформил Джордан. Дважды за португальцев отличился Леонардо Баррал Мартинс. Еще один гол оказался на счету Андре Фонсеки Лоуренсо. У итальянцев дубль оформил Дарио Рамачиотти. Также отличились Эммануэле Зурло и Джозеф Джуниор Джентилин.Ранее сборная России завоевала бронзовые медали турнира, обыграв в матче за третье место японских пляжников со счетом 5:4.