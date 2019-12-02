Всякий раз, когда Москва не хочет прогибаться под требования Минска и давать очередные кредиты и скидки, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает улучшать отношения с Западом. Реверансы в сторону США и Евросоюза давно стали для него инструментом шантажа большого брата. На сей раз Батька рискнул затеять шашни с главным военным оппонентом России.

Всякий раз, когда Москва не хочет прогибаться под требования Минска и давать очередные кредиты и скидки, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает улучшать отношения с Западом. Реверансы в сторону США и Евросоюза давно стали для него инструментом шантажа "большого брата". На сей раз Батька рискнул затеять шашни с главным военным оппонентом России.На фоне разногласий в отношениях с Москвой по вопросаминтеграции Лукашенко решил развернуться в противоположную сторону и начатьсближение с НАТО, сообщает телеканал "Белсат". Речь идет о новойпрограмме партнерства между Брюсселем и Минском.Несмотря на то, что Минск считается главным союзникомМосквы, в Североатлантическом альянсе опасности со стороны Белоруссии не видят.Об этом пару недель назад заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы делаем с Беларусью", -сказал он.По мнению журналистов "Белсат", позицию Минскамогло бы усилить соглашение об обмене информацией между НАТО и вооруженнымисилами республики. В НАТО сообщили, что стороны готовят новый, расширенныйвариант программы о сотрудничестве."Это значит, что Беларусь стремится, хотя и осторожно,приблизиться к Альянсу и расширить сотрудничество", – отметили журналистытелеканала.Стадии дружбы Лукашенко и Путина:1. Лукашенко желает очередной кредит2. Путин кредит не дает, хочет взамен геополитических побед3. Лукашенко поглядывает на Запад4. Путин дает кредит5. Лукашено обнимает и целует Путина6. Лукашенко желает очередной кредит...— Проф. Преображенский (@prof_preobr)По всей видимости, на укрепление отношений с Брюсселемнастроен серьезно. В скором времени в штаб-квартиру НАТОприбудет десант из белорусских политиков и экспертов.Напомним, весной этого года публично высказался заналаживание отношений с НАТО. Белоруссия не должна смотреть наСевероатлантический альянс как на врага, заявил глава государства.