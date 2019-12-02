Всякий раз, когда Москва не хочет прогибаться под требования Минска и давать очередные кредиты и скидки, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает улучшать отношения с Западом. Реверансы в сторону США и Евросоюза давно стали для него инструментом шантажа большого брата. На сей раз Батька рискнул затеять шашни с главным военным оппонентом России.
Всякий раз, когда Москва не хочет прогибаться под требования Минска и давать очередные кредиты и скидки, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает улучшать отношения с Западом. Реверансы в сторону США и Евросоюза давно стали для него инструментом шантажа "большого брата". На сей раз Батька рискнул затеять шашни с главным военным оппонентом России.
На фоне разногласий в отношениях с Москвой по вопросам
интеграции Лукашенко решил развернуться в противоположную сторону и начать
сближение с НАТО, сообщает телеканал "Белсат". Речь идет о новой
программе партнерства между Брюсселем и Минском.
Несмотря на то, что Минск считается главным союзником
Москвы, в Североатлантическом альянсе опасности со стороны Белоруссии не видят.
Об этом пару недель назад заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы делаем с Беларусью", -
сказал он.
По мнению журналистов "Белсат", позицию Минска
могло бы усилить соглашение об обмене информацией между НАТО и вооруженными
силами республики. В НАТО сообщили, что стороны готовят новый, расширенный
вариант программы о сотрудничестве.
"Это значит, что Беларусь стремится, хотя и осторожно,
приблизиться к Альянсу и расширить сотрудничество", – отметили журналисты
телеканала.
Стадии дружбы Лукашенко и Путина:
1. Лукашенко желает очередной кредит
2. Путин кредит не дает, хочет взамен геополитических побед
3. Лукашенко поглядывает на Запад
4. Путин дает кредит
5. Лукашено обнимает и целует Путина
6. Лукашенко желает очередной кредит...
— Проф. Преображенский (@prof_preobr)
По всей видимости, на укрепление отношений с Брюсселем
настроен серьезно. В скором времени в штаб-квартиру НАТО
прибудет десант из белорусских политиков и экспертов.
Напомним, весной этого года публично высказался за
налаживание отношений с НАТО. Белоруссия не должна смотреть на
Североатлантический альянс как на врага, заявил глава государства.