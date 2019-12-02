Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод Сила Сибири. Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены быстрее, передает телеканал "Россия 24".Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реализация такого проекта будет способствовать развитию регионов, через которые он проходит, в том числе за счет развития инфраструктуры и создания рабочих мест. Речь идет, в частности, об Иркутской и Амурской областях, Якутии."Газпром" подписал договор о "восточном маршруте "с китайской CNPC в мае 2014 года. Экспортная мощность газопровода — 38 миллиардов кубометров в год. По газопроводу "Сила Сибири" топливо на российский внутренний и китайский рынки будет транспортироваться из Якутии и Иркутской области.