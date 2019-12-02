Фигуранты уголовного дела открыто похищали личные вещи и деньги граждан, после чего скрывались с места происшествия...

СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о грабежах и разбойных нападениях на территории г. Москвы.Установлено, что фигуранты уголовного дела открыто похищали личные вещи и деньги граждан, после чего скрывались с места происшествия. Аналогичным образом злоумышленники совершили 4 грабежа и 1 разбойное нападение на граждан на территории г. Москвы.Кроме того, один из участников организованной группы путем мошенничества осуществил продажу монет, не представляющих материальной ценности, выдавая их за золотые монеты XIX века, в количестве 160 штук.Общий ущерб от причиненных противоправных действий составил свыше 500 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж», 162 УК РФ «Разбой», 159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 19 до 24 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53