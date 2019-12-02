Бывший сотрудник государственного учреждения признан виновным в растрате денежных средств. Сообщает региональный Следственный комитет.

Бывший сотрудник государственного учреждения признан виновным в растрате денежных средств. Сообщает региональный Следственный комитет.Установлено, что в октябре 2016 года сотрудник трудоустроил свою знакомую – жительницу Владимира на должность лаборант. Фактически женщина не работала. Вплоть до 11 января 2017 года ей выплачивалась заработная плата и премии. Примечательно, что ей была назначена зарплата в 3 тысячи рублей, а ежемесячная премия достигала размера более 200 тысяч рублей. Общая сумма растраченных средств учреждения за несколько месяцев составила около 524 тысяч рублей. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.