Злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, в пути следования от станции метро «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная» повис на поручне, после чего нанес удар ногами в окно...

«Сотрудники полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержали 24-летнего жителя Подмосковья по подозрению в вандализме в метро», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на станции «Баррикадная» выявлен состав электропоезда, в вагоне которого разбито салонное стекло.Предварительной проверкой установлено, что неизвестный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, в пути следования от станции метро «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная» повис на поручне, после чего нанес удар ногами в окно.Никто из пассажиров не пострадал.В результате проведенных мероприятий полицейским в вестибюле станции метро «Баррикадная» по приметам, согласно имеющейся ориентировке, по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан 24-летний житель Московской области.Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18