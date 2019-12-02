Злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, в пути следования от станции метро «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная» повис на поручне, после чего нанес удар ногами в окно...
«Сотрудники полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержали 24-летнего жителя Подмосковья по подозрению в вандализме в метро», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на станции «Баррикадная» выявлен состав электропоезда, в вагоне которого разбито салонное стекло.
Предварительной проверкой установлено, что неизвестный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, в пути следования от станции метро «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная» повис на поручне, после чего нанес удар ногами в окно.
Никто из пассажиров не пострадал.
В результате проведенных мероприятий полицейским в вестибюле станции метро «Баррикадная» по приметам, согласно имеющейся ориентировке, по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан 24-летний житель Московской области.
Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
УВД на Московском метрополитене
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